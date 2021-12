© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato, con temporanei annuvolamenti più compatti sulle Alpi. Quasi del tutto assenti le precipitazioni, salvo un leggero nevischio in arrivo da nord. Le temperature resteranno stabili o in leggero calo, con minime attorno ai -4°C e massime che raggiungeranno i 7°C. (Rem)