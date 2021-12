© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in prevalenza sereno, faranno eccezione locali annuvolamenti sui settori alpini di confine, specie in alta Valtellina. Assenti del tutto le precipitazioni, ma durante la notte e le prime ore del mattino si verificheranno estese gelate su tutto il territorio. Sia le temperature minime che le massime saranno in aumento: in pianura le minime si attesteranno intorno a -2 °C, le massime intorno a 8 °C (Rem)