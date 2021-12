Medio Oriente: Cisgiordania, palestinesi oggi al voto per elezioni municipali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di palestinesi si recheranno al voto nella giordana di oggi in Cisgiordania, in occasione delle elezioni municipali. Le consultazioni non si terranno invece nella Striscia di Gaza, dove il gruppo militante islamista Hamas si rifiuta di organizzare le elezioni municipali fino a quando non saranno indette le consultazioni nazionali. È da 15 anni che non si tengono elezioni legislative o presidenziali nei Territori palestinesi e le ultime consultazioni comunali, già boicottate da Hamas, si sono svolte nel 2017. Secondo i dati diffusi dalla commissione elettorale, oggi voteranno circa 405 mila elettori palestinesi in 154 villaggi e i seggi saranno aperti dalle 7:00 (ora locale) alle 19:00 (ora locale). (segue) (Res)