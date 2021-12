Medio Oriente: Cisgiordania, palestinesi oggi al voto per elezioni municipali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 29 aprile, il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas ha annunciato il rinvio delle elezioni legislative e presidenziali in programma per maggio e giugno del 2021. Secondo Abbas “non è possibile recarsi alle urne se Israele non garantirà le procedure di candidatura e voto anche a Gerusalemme Est, la ‘futura capitale’ dello Stato palestinese". Le ultime elezioni nei Territori palestinesi risalgono al 2006 e hanno visto la vittoria di Hamas, seguita da scontri con il gruppo Fatah e dalla scissione dei due movimenti. Lo scorso aprile Hamas ha fortemente criticato la decisione di Abbas di rinviare sine die le elezioni legislative e presidenziali.Nella Striscia di Gaza vivono circa due milioni di persone, mentre 2,8 milioni di palestinesi vivono in Cisgiordania. (Res)