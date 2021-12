Urbanistica: Ev, Roma riparta da sport sociale, componente primaria del welfare locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La coalizione che ha portato Roberto Gualtieri a essere sindaco di Roma ha puntato molto sul rilancio del servizio sociale sportivo. Lo sport deve entrare di diritto nel sistema del welfare locale. Deve essere un aiuto concreto ai cittadini, migliorare la loro vita, contenere il disagio sociale e favorire l'integrazione e il colloquio generazionale, religioso ed etnico. Lo sport è il presidio per la salute e consente il contenimento delle spese sanitarie. Così Nando Bonessio, presidente della commissione capitolina, sport, benessere e qualità della vita alla trasmissione "Pianeta Sport" in onda oggi. "Per me essere presidente della commissione capitolina, Sport, benessere e qualità della vita è una grande responsabilità - ha proseguito Bonessio - Con la nuova amministrazione Roma deve ridiventare protagonista nella promozione delle attività sportive, favorendo la pratica nelle periferie e nelle palestre scolastiche dei Centri Sportivi Municipali, oltre a rilanciare l'offerta sportiva negli impianti in concessione". (segue) (Com)