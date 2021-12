Urbanistica: Ev, Roma riparta da sport sociale, componente primaria del welfare locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoreremo per una revisione dei regolamenti - ha spiegato Bonessio - sia dei centri municipali che degli impianti sportivi. L'Amministrazione Comunale ha l'obiettivo e l'obbligo di erogare un servizio sportivo continuato e continuativo di qualità a prezzi calmierati. E quindi, allo stesso tempo, si deve porre come partner dei concessionari effettuando controlli, verificando la regolarità nella gestione, ma anche aiutando le associazioni dilettantistiche a risolvere le diverse problematiche di gestione sia tecniche che amministrative che quotidianamente si presentano". (segue) (Com)