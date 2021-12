Urbanistica: Ev, Roma riparta da sport sociale, componente primaria del welfare locale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma sarà necessario anche recuperare alla città i grandi impianti come lo Stadio Flaminio, dove è stata giocata la prima partita del Sei Nazioni di Rugby in Italia, e il Palazzetto dello Sport, che ospitava le partite di pallacanestro e pallavolo delle massime società capitoline. Impianti meglio dimensionati per quella che è la capacità di attrazione per le società sportive nella capitale dopo il calcio. Per noi è un imperativo categorico: dobbiamo recuperarli. Sono la storia di Roma. Come commissione sport effettueremo degli specifici sopralluoghi. Soprattutto per il Palazzetto di viale Tiziano, non capiamo perché si sia dovuto chiudere quattro anni fa, costringendo le società a trasferirsi altrove, mentre i lavori sono iniziati solo nella scorsa estate" ha concluso. (Com)