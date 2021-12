Roma: ubriachi iniziano a picchiarsi in strada, tre persone denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte, i carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato a piede libero tre cittadini somali, un 21enne e due 26enni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di rissa. Transitando in via Marsala, i militari hanno notato i tre, in evidente stato di ebbrezza alcolica, mentre si aggredivano violentemente con calci e pugni nel corso di una lite scaturita per futili motivi. Solo uno dei fermati ha riportato lievi escoriazioni medicate sul posto dal personale del 118. (Rer)