G7: ministra Esteri britannica Truss riunisce omologhi a Liverpool contro gli "aggressori globali" (2)

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, è arrivato questa mattina a Liverpool per prendere parte alla ministeriale di Liverpool dove avrà una serie di incontri bilaterali. Ieri sera intanto Truss ha accolto sia il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, che l'omologa tedesca, Annalena Baerbock. Durante l'incontro con Blinken, il ministro degli Esteri di Londra ha sottolineato di avere ribadito il sostegno britannico all'Ucraina di fronte "all'aggressione russa", l'importanza di investimenti affidabili nei Paesi in via di sviluppo, e la necessità di fermare l'acquisizione di armi nucleari da parte dell'Iran. Truss ha chiarito nella serata di ieri nel corso di una intervista all "Bbc" la visione del dicastero che presiede in vista della ministeriale: "Dobbiamo creare un deterrente per evitare che la Russia entri in azione contro l'Ucraina. Ci saranno gravi conseguenze per Mosca se proverà un'azione del genere. Stiamo lavorando con Kiev anche su Difesa e sicurezza. Questo fine settimana lo diremo forte e chiaro. Ma noi dobbiamo ridurre la nostra dipendenza dal gas russo, vedi il progetto Nord Stream 2 in Germania, ma anche dalle economie non di mercato e da altri attori maligni. Non c'è nulla di più importante della democrazia e della libertà". Domani sarà dato spazio anche ad altri temi con la presenza dei rappresentanti dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) tranne la Birmania. Diversi i dossier sul tavolo, dai vaccini anti-Covid, infrastrutture, tecnologie e sicurezza nella macro regione dell'Indo-Pacifico, oltre alla parità di genere. Secondo la stampa di Londra, quella di domani sarà un'occasione per i grandi della terra per discutere con i Paesi Asean della presenza cinese e delle sfide imposte da Pechino. (Rel)