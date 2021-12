Colombia: esportazioni cresciute del 43,5 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Colombia sono aumentate a ottobre del 43,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo rende noto il Dipartimento nazionale di statistica (Dane), secondo cui nel decimo mese dell’anno le esportazioni si sono attestate sui 3,7 miliardi di dollari. A spingere l’export sono state sopratutto le esportazioni di combustibile, cresciute del 90,1 per cento a ottobre. Il settore ha coperto da solo il 51 per cento del valore totale delle esportazioni. (Mec)