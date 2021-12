Tunisia: Paesi europei, Usa, Giappone e Canada esprimono sostengo a processo democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambasciate di Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone e Regno Unito e la delegazione dell’Unione europea in Tunisia hanno espresso il loro sostegno al popolo tunisino nella ricerca di “un’efficace governance democratica e trasparente”. Lo rende noto una dichiarazione congiunta delle ambasciate. “Riaffermiamo l'importanza della stabilità socio-economica del Paese per soddisfare le aspettative del popolo tunisino. Incoraggiamo e siamo pronti a sostenere la rapida attuazione dei progressi necessari per il recupero della situazione economica e finanziaria della Tunisia, compresi quelli attualmente in discussione con i partner internazionali, al fine di proteggere i più vulnerabili e creare le basi per una sostenibilità e una crescita equa”, prosegue la dichiarazione, invitando al rispetto delle libertà fondamentali di tutti i tunisini e a un processo politico inclusivo e trasparente, “che preveda un'ampia partecipazione delle forze politiche e sociali del paese, secondo un calendario preciso, per consentire il rapido ritorno al funzionamento delle istituzioni democratiche”. “Ciò garantirà un sostegno ampio e duraturo ai futuri progressi della Tunisia. Siamo pronti ad aiutare la Tunisia e il suo popolo ad affrontare queste sfide”, conclude la dichiarazione.(Tut)