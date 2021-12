Natale: Coldiretti, attesi 3,8 milioni turisti, vacanza sostenibile in 7.500 agriturismi montani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia può contare peraltro su oltre 7.500 agriturismi situati in montagna dove svolgono una funzione centrale per la tutela del territorio e la difesa della biodiversità a sostegno del turismo sostenibile che è stato scelto dalla Fao quest’anno come tema della giornata della montagna. I due terzi degli agriturismi di montagna si trova nel nord Italia ma la presenza - sottolinea la Coldiretti - è diffusa anche nel centro e nel sud del Paese secondo Terranostra. L’ agriturismo è la struttura turistica più integrata nel territorio montano del quale segue i ritmi con l’attività di coltivazione e di allevamento e ne tutela l’identità anche nell’offerta enogastronomica. (segue) (Com)