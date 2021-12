© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi informa che per consentire il transito di trasporti eccezionali sulla A4 Milano-Brescia, nella serata di martedì 14 dicembre, dalle 20:30 alle 21:30., verrà chiuso l'allacciamento con la A8 Milano-Varese per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Varese. Aspi consiglia agli automobilisti in transito di uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa e rientrare dallo stesso in direzione A8/Varese. (Com)