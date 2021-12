Clima: Arrigoni (Lega), fine auto a combustione nel 2035, grave errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della quarta riunione dei Cite, "si sarebbe deciso che il phase out delle automobili nuove con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il 2035. Grave errore. Il 'Fit for 55' non è un dogma. Una decisione di questo genere, se confermata, rappresenterebbe un'entrata a gamba tesa nell'economia del nostro Paese. Chi investirebbe più nell'automotive e nel settore della raffinazione che si stava riconvertendo nei carburanti low carbon? A che servirebbe costruire la filiera dei biocarburanti se poi non si hanno i motori? Così ci consegneremmo totalmente alla Cina che ha anche il monopolio dei minerali critici e delle terre rare (per le batterie) con minimi o nulli benefici per l'ambiente". Lo sottolinea in una nota il senatore della Lega Paolo Arrigoni, responsabile dipartimento Energia del partito. "L'ideologia ambientalista del 'solo auto elettrica' va abbattuta: è necessario battersi affinché l'Europa abbandoni il bluff della misura sulle emissioni al tubo di scarico delle auto e adotti la valutazione del ciclo di vita delle stesse, il Lca (Life cycle assessment). Solo così - conclude - potremo essere politici seri, fieri di noi stessi, senza inganni verso l'ambiente".(Com)