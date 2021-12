Colombia: militari confessano responsabilità in 247 omicidi extragiudiziali (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dalla Colombia il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato "fermamente" l'omicidio di attivisti ed ex combattenti delle Farc dopo la firma degli accordi di pace nel Paese sudamericano. "Le mie condoglianze vanno alle loro famiglie e la mia solidarietà a tutti coloro che continuano a lavorare per mantenere la promessa degli accordi di pace", ha affermato Guterres lamentando la presenza sul terreno di "nemici della pace". Il numero uno del Palazzo di vetro ha fatto visita al dipartimento di Antioquia, una tappa che a suo dire ha "un significato speciale". "Dopo aver sofferto a lungo le conseguenze del conflitto, la gente del posto ora lavoro giorno dopo giorno per un futuro migliore per le proprie famiglie. Sa che la riconciliazione è l'unica via per una pace duratura", ha sottolineato Guterres. (segue) (Mec)