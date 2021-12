Colombia: militari confessano responsabilità in 247 omicidi extragiudiziali (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo stime delle Nazioni Unite oltre 60.700 persone sono state sfollate in Colombia tra gennaio e settembre, rispetto alle 27 mila registrate in tutto il 2020. Lo rende noto l'Ufficio delle nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti umanitari (Ocha). "La molteplicità, l'aumento e l'espansione dei gruppi armati non statali è il principale fattore determinante della situazione di insicurezza affrontata da diversi comuni del Paese", si legge in un rapporto dell'agenzia Onu. Le dinamiche che determinano il confinamento delle comunità, prosegue il rapporto, si sono aggravate nel 2021, quando almeno 50.900 sono state costrette a confinarsi per la presenza di gruppi armati. Negli ultimi 10 anni, secondo l'Ocha, il numero di persone confinate non è mai stato così alto. (segue) (Mec)