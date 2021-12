Usa: 43 casi di variante Covid Omicron, tre contagiati su quattro erano vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo campione di contagi della variante Omicron del Covid-19 negli Stati Uniti ha contratto la malattia in modo lieve, manifestando sintomi non particolarmente gravi. E’ quanto riferiscono i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), precisando che finora sono stati riscontrati 43 casi in tutto, dei quali tre su quattro risultavano già completamente vaccinati. La nuova mutazione del virus circola ora in almeno 25 Stati, anche se gli esperti sottolineano che è ancora troppo presto per trarre conclusioni su come si diffonderà nel resto dell’Unione. Più della metà delle persone contagiate sono giovani, di età compresa tra i 18 e i 39 anni. Sei tra i casi riscontrati avevano già contratto la malattia.(Nys)