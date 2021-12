Business news: investimenti austriaci a Mosca pari a 3,4 miliardi di dollari ad aprile 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende austriache hanno effettuato investimenti per un ammontare di 3,4 miliardi di dollari nell'economia di Mosca fino all'aprile del 2021. Lo ha dichiarato il vice sindaco della capitale russa incaricato per le politiche economiche, Vladimir Efimov. "Mosca mantiene la posizione di una megalopoli attraente per gli investimenti. Le imprese austriache rimangono uno degli investitori maggiori nella capitale russa. La quota di investimenti da parte delle società austriache è stata di circa 1,4 per cento rispetto al valore totale degli investimenti diretti esteri, ovvero 3,4 miliardi di dollari al primo aprile 2021, secondo la Banca centrale. Gli investimenti sono aumentati di oltre 200 milioni di dollari nell'ultimo anno", ha aggiunto Efimov citato dal portale istituzionale del comune di Mosca. Durante i primi nove mesi del 2021, l'export di Mosca verso l'Austria ha superato 1,8 miliardi di dollari, mentre le esportazioni austriache verso la capitale russa sono stimate in 945 milioni di dollari, ovvero il 19,4 per cento in più rispetto all'anno scorso. (Rum)