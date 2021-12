Business news: “Handelsblatt”, Unicredit starebbe pianificando 1.500 tagli al personale in Hvb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit starebbe pianificando fino a 1.500 tagli al personale nella sua controllata tedesca, HypoVereinsbank (Hvb), nel quadro della ristrutturazione dei dipendenti su scala globale. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, citando fonti informate sui fatti. Nella giornata del 9 dicembre, l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, presenterà la strategia per rilanciare la redditività della banca. Parte del piano consiste nel taglio di tremila posti di lavoro nel mondo. “Nel peggiore dei casi”, aggiungendo la riduzione del personale decisa dall'ex Ad Jean Pierre Mustier ma non attuata, la forza lavoro di Hvb potrebbe ridursi a ottomila dipendenti nei prossimi anni, ossia il 30 per cento in meno rispetto agli 11.500 di giugno scorso. Come nota “Handelsblatt”, Hvb è “da anni significativamente meno efficiente delle altre divisioni di Unicredit, nonostante le numerose iniziative di ristrutturazione”. (Geb)