Business news: Francia, Renault riduce il numero di tagli previsti tra il 2022 e il 2024

- Renault tra il 2022 e il 2024 taglierà 1.700 posti di lavoro, contro i 2 mila inizialmente previsti. Lo riferisce in anteprima il quotidiano francese "Les Echos". Dal primo gennaio al 30 settembre 2022 saranno 1.500 i posti soppressi attraverso un piano di "Rottura convenzionale collettiva" (Rcc) lanciato nel 2021. Nel giugno dello scorso anno il gruppo automobilistico francese ha annunciato un progetto che prevedeva in partenza tagli a 4.600 posti di lavoro. Cinque mesi dopo ha lanciato un piano di Rcc per 1.900 dipendenti nei settori del terziario e dell'ingegneria, ma a causa della mancanza di volontari ha dovuto migliorarne le condizioni nel marzo del 2021. (Frp)