Business news: premier Ucraina, importante privatizzazione imprese statali per ridurre casi di corruzione

- In Ucraina sono oltre tremila le imprese di proprietà statale e in molte di esse la gestione è poco trasparente. Lo ha affermato il premier ucraino Denys Shmyhal, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". "Ci sono oltre tremila imprese di proprietà statale in Ucraina, molte delle quali sono soggette a costanti abusi. La privatizzazione costituisce una parte importante della strategia anti corruzione del governo, che punta a ridurre il ruolo dello Stato nell'economia", ha detto Shmyhal. (Rum)