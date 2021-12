Business news: Regno Unito, associazione trasporto merci, carenza autisti tenderà a calare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione di categoria del trasporto merci britannica, Logistics Uk, prevede un miglioramento della situazione legata alla carenza di autisti per i mezzi pesanti nel Paese. Come riporta l'emittente "Bbc", i dati forniti dalla Logistics mostrano che il numero dei professionisti che abbandonano il lavoro è in diminuzione. L'associazione ha tuttavia sottolineato come siano necessarie più azioni da parte del governo e dell'industria per rendere il settore attraente per le nuove reclute. Nelle ultime settimane, molti settori del Regno Unito, incluse le stazioni di servizio e i supermercati, hanno avuto problemi con l'approvvigionamento a causa della carenza preoccupante di autisti per i camion. Logistics ha inoltre evidenziato che la paga media dei conducenti di mezzi pesanti è aumentata del 10 per cento nei mesi precedenti ad ottobre del 2021. (Rel)