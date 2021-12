Business news: "BfmTv", la Francia si è opposta ad una fusione tra Orange e Vodafone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi il gruppo francese Orange, attivo nel settore delle telecomunicazioni, ha aperto delle trattative con il concorrente britannico Vodafone per una fusione paritaria ma Parigi si è opposta al progetto. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", citando fonti concordanti. Le trattative sarebbero durate più di sei mesi, tra 'estate del 2020 fino all'inizio del 2021. Un progetto di "matrimonio tra eguali era la condizione sine qua non affinché venisse accettato politicamente", afferma una delle fonti. Un'operazione simile avrebbe dato complementarità geografica ad entrambe le aziende, con Vodafone presente in Italia, Germania e Ungheria oltre che nel Regno Unito, mentre Orange è in Belgio, Polonia e Romania, insieme alla Francia. Lo Stato francese, che detiene il 23 per cento di Orange, ha bloccato il progetto. "Vodafone non voleva lasciare la governance", spiega una fonte al ministero dell'Economia di Parigi. "Era fuori discussione il fatto che la sede di Orange andasse a Londra", aggiunge la fonte. Parigi sarebbe stata favorevole a mantenere la sede in una zona neutrale come i Paesi Bassi. (Frp)