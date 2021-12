Business news: Spagna, il 2022 si preannuncia anno record per fusioni societarie e acquisizioni di torri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 è stato l'anno con il maggior numero di acquisti nella storia di quasi 50 mila torri di telecomunicazione rispetto alle 40 mila del 2020, in gran parte a causa della necessità degli operatori di vendere attività per ridurre il debito. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", secondo un rapporto di Jp Morgan, il 2022 sarà un anno record per le fusioni e le acquisizioni nel segmento delle torri, aprendo la porta a scenari di fusione che coinvolgono Cellnex, la divisione torri di Deutsche Telekom (Gd Towers), Vantage (Vodafone) e Totem (Orange). Cellnex ha attualmente circa 117 mila siti (compresi gli accordi per nuove installazioni fino al 2025), dando al gruppo spagnolo una quota del 25 per cento del mercato europeo complessivo. Seguono Deutsche Telekom, con 68 mila siti e una quota del 15 per cento, Vantage con 56 mila torri (12 per cento), Totem con 45 mila (10 per cento), American Tower con 32 mila (7 per cento). Il resto del mercato, circa 144 mila siti, è ancora nelle mani di operatori, altri gruppi indipendenti o fondi d'investimento. Jp Morgan valuta il mercato europeo delle torri intorno ai 200 miliardi di euro. Tra gli scenari di accordi tra le major, secondo gli analisti una in caso di accordo tra Cellnex e Deutsche Telekom, la tedesca potrebbe ricevere 5,6 miliardi di euro e una partecipazione del 19 per cento in Cellnex in un ipotetico accordo. In questo modo, l'azienda spagnola realizzerebbe il suo obiettivo di entrare in Germania, l'unico grande mercato in cui non ha una presenza. (Spm)