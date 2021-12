Business news: Paesi Bassi, inflazione cresce del 5,2 per cento a novembre, incremento maggiore dal 1982

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione nei Paesi Bassi è cresciuto del 5,2 per cento a novembre su base annua. Si tratta del maggiore aumento del livello dei prezzi per i cittadini olandesi dal settembre 1982, secondo l'istituto statistico nazionale Cbs. Gas ed elettricità sono diventati considerevolmente più costosi, ma anche i vestiti sono aumentati di prezzo. L'inflazione il mese scorso è stata significativamente superiore al 3,4 per cento di ottobre. (Beb)