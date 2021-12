Business news: ministro Energia romeno, investimenti Enel non risentiranno delle misure a tutela dei consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti di Enel in Romania non risentiranno delle misure adottate dalle autorità di Bucarest per la tutela dei consumatori questo inverno: la sovra tassazione dei produttori di energia sarà valida solo fino a marzo 2022. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, in occasione della presentazione del progetto della stazione di essiccazione del gas naturale, gruppo 145 di Bilciuresti a Dambovita (sud del Paese). Rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulle intenzioni di modificare la legge sulle compensazioni, dopo che i vertici di Enel hanno annunciato la volontà di ridurre gli investimenti in Romania se questa legge rimarrà nella sua forma attuale, il ministro Popescu ha affermato: "Non credo che una legislazione che si applicherà per cinque mesi avrà un effetto sugli investimenti fino al 2027. Si tratta di misure transitorie di cinque mesi adottate in tutta Europa. Capisco che tutti i possibili investitori siano infastiditi da quella tassa sul prezzo dell'elettricità, windfall tax, ma questo vale solo fino a marzo. Non credo che qualcuno comincerà a investire questo inverno e non credo che l'attrattività degli investimenti diminuirà. Sono convinto che anche Enel farà il bilancio di investimento che ha annunciato", ha dichiarato Popescu. (Rob)