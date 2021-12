Business news: Nord Macedonia, francese Akuo realizzerà parco solare a Stip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia francese Akuo Energy realizzerà un parco solare in Macedonia del Nord, nei pressi di Stip, attraverso un investimento da 270 milioni di euro. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la struttura sarà in grado di fornire energia a 94 mila famiglie. La costruzione sarà affidata alla società macedone Ostro solar. Si tratta del più grande investimento francese nel Paese effettuato negli ultimi 15 anni. È in preparazione una legge per la sua attuazione, che dovrebbe essere approvata nel primo trimestre del prossimo anno dal Parlamento di Skopje. (Seb)