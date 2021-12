Usa: sottosegretario di Stato Fernandez in Giappone e Corea del Sud dal 12 al 17 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Usa per la Crescita economica, l'Energia e l'Ambiente, Jose Fernandez, si recherà a Tokyo, in Giappone, dal 12 al 15 dicembre e a Seoul, nella Repubblica di Corea, dal 15 al 17 dicembre. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Fernandez incontrerà alti funzionari del governo per discutere della cooperazione su alcune delle sfide globali più urgenti del 21esimo secolo, tra cui la salute globale e il Covid-19, la resilienza della catena di approvvigionamento, la crisi climatica e la protezione e la promozione tecnologie critiche ed emergenti. Sia a Tokyo che a Seul, il sottosegretario discuterà della collaborazione per fornire un'agenda economica positiva per l'Indo-Pacifico che aumenti la prosperità per i cittadini statunitensi, giapponesi e della Repubblica democratica di Corea, nonché per le persone in tutta la regione. Fernandez evidenzierà anche il ruolo che le aziende statunitensi, della Repubblica di Corea e del Giappone svolgono nella costruzione di capacità locali e nel miglioramento della vita nelle comunità in cui operano nell'Indo-Pacifico, anche attraverso il sostegno all'uguaglianza di genere e lo sviluppo del capitale umano e delle competenze della forza lavoro.(Nys)