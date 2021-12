Colombia: militari confessano responsabilità in 247 omicidi extragiudiziali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in occasione del quinto anniversario della firma degli accordi, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rivolto un appello al governo colombiano e alle ex Farc perché aumentino i loro sforzi per implementare pienamente tutti i suoi punti. I membri del Consiglio di sicurezza, si legge in una dichiarazione, hanno elogiato l'impegno di entrambe le parti in favore dell'accordo e hanno incoraggiato tutti gli attori a raddoppiare e accelerare i loro sforzi verso la sua attuazione e fare fronte alle sfide in sospeso. A questo proposito i membri del Consiglio di sicurezza hanno ribadito la loro preoccupazione per le persistenti minacce, attacchi e uccisioni contro gli ex membri delle Farc che hanno deposto le armi e leader sociali e hanno sottolineato l'importanza di affrontare la violenza in corso nelle aree colpite dal conflitto, rafforzando le misure di sicurezza e protezione, fornendo alternative alle economie illecite e rafforzando la presenza integrata dello Stato. (segue) (Mec)