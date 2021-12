Business news: Ewi, accelerare in Germania su rinnovabili e costruire centrali a gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario per la Germania accelerare “in maniera significativa” l'espansione delle energie rinnovabili e costruire nuove centrali elettriche a gas, al fine di conseguire gli obiettivi per l'energia posti dal prossimo governo federale, formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). È quanto afferma in un'analisi l'Istituto per l'economia dell'energia dell'Università di Colonia (Ewi), come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, per raggiungere gli obiettivi energetici del nuovo governo tedesco, sarebbero necessari 14,6 gigawatt di generati da impianti fotovoltaici, 2,2 gigawatt prodotti dalle turbine eoliche in mare e 3,9 gigawatt da quelle terrestri. Secondo il patto su cui si regge il governo tra SpD, Verdi e Fdp, nel 2030 l'80 per cento della domanda lorda di elettricità in Germania proverrà da energie rinnovabili. “Idealmente”, entro tale scadenza, il Paese non dovrebbe più produrre energia elettrica dal carbone. (Geb)