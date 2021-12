Business news: Regno Unito, Uber potrebbe iniziare a tassare clienti con Iva al 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di trasporto automobilistico privato Uber potrebbe iniziare a tassare i clienti britannici con l'Iva al 20 per cento. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", la Corte suprema ha stabilito a febbraio del 2021 che gli autisti di taxi privati dovessero essere considerati lavoratori dipendenti. Questo fa sì che l'azienda potrebbe dover applicare la tassa alle corse per i clienti nel Regno Unito. Nonostante Uber abbia contestato la decisione della Corte suprema, quest'ultima ha confermato la sua sentenza. "Ogni operatore di noleggio privato a Londra sarà colpito da questa decisione", ha commentato un portavoce dell'azienda. (Rel)