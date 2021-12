Business news: russa Novatek valuta forniture di ammoniaca blu e idrogeno a clienti europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica russa Novatek e la tedesca Rwe valuteranno la possibilità di approvvigionamento in Germania e in altri mercati in Europa di ammoniaca blu e idrogeno da parte del Complesso chimico e del gas dell'Ob, in costruzione nella penisola di Jamal, sull'Oceano Artico. Lo afferma la stessa Rwe, precisando come i relativi accordi siano stati sottoscritti nel protocollo d'intesa firmato dalle società sulla cooperazione nella fornitura di combustibili a basse o nulle emissioni di anidride carbonica. Inoltre le parti intendono ampliare la cooperazione nel campo delle forniture di gas naturale liquefatto (Gnl), compreso quello a zero emissioni di CO2. (Rum)