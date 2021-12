Business news: Romania, Omv Petrom investirà 11 miliardi di euro entro 2030 per ridurre emissioni di carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Omv Petrom investirà 11 miliardi di euro entro il 2030 per ridurre le emissioni di carbonio, nel più grande piano di investimenti privati nel settore in Romania. Lo si apprende dalla Strategia 2030 della società energetica austriaca intitolata 'Trasformazione per un futuro a basse emissioni di carbonio', pubblicata oggi sul portale online della Borsa di Bucarest. "Oggi annunciamo la nostra Strategia 2030, che trasformerà Omv Petrom in un'azienda energetica integrata a basse emissioni di carbonio, apportando valore a tutti i nostri stakeholder. Per raggiungere questo obiettivo, investiremo 11 miliardi di euro entro il 2030, il più grande piano di investimenti privati nel settore energetico in Romania, oltre il 35 per cento destinato a opportunità a basse e zero emissioni di carbonio", ha affermato Christina Verchere, Ad della controllata romena dell'azienda austriaca, secondo cui la strategia è costruita in tre direzioni: la transizione verso un business a basse o zero emissioni di carbonio, lo sviluppo regionale del gas naturale e l'ottimizzazione del business tradizionale. (Rob)