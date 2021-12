Business news: Germania, produzione industriale aumentata a ottobre del 2,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Germania è aumentata a ottobre scorso del 2,8 per cento su base mensile, registrando l'incremento massimo da un anno. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha precisato come il risultato includa i settori dell'industria, dell'edilizia e dei fornitori di energia. Il quotidiano “Handelsblatt” riferisce che il dato supera le aspettative di una crescita dello 0,8 per cento. Il risultato di ottobre fa seguito al declino dello 0,5 per cento subito dalla produzione tedesca a settembre e alla contrazione del 3,5 di agosto. Tuttavia, il dato rimane inferiore del 6,5 per cento rispetto al febbraio del 2020, l'ultimo mese prima dell'introduzione in Germania delle misure per il contrasto alla pandemia di Covid-19. “Nonostante i dati positivi di ottobre sulla produzione, l'industria tedesca non ha ancora scavalcato la montagna”, ha avvertito il capo economista di Commerzbank, Joerg Krämer. Circa tre quarti delle aziende tedesche continuano, infatti, a lamentare che la carenza di materiali ostacola la produzione. (Geb)