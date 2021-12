Business news: Romania, il più grande produttore di fertilizzanti interrompe la produzione a causa del prezzo del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stabilimento Azomures, il più importante produttore di fertilizzanti utilizzati dall'agricoltura e dall'industria romena, ha annunciato la decisione di interrompere temporaneamente la produzione a causa del prezzo elevato del gas naturale e dell'elettricità. Lo ha annunciato la stessa società in un comunicato, ammonendo sul rischio che la situazione diventi "critica" nel primi mesi del prossimo anno. "L'alto livello di prezzo richiesto dai fornitori per la principale materia prima, il gas metano, non ci consente più di continuare l'attività sostenibile. Di conseguenza, altre piattaforme industriali hanno completamente chiuso o ridotto gravemente la produzione a livello europeo. La ripresa dell'attività dipende dal prezzo del gas metano e dalla sua disponibilità sul mercato", sostiene l'azienda. (Rob)