Business news: Portogallo, multate 12 compagnie per mancati controlli Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo dicembre almeno 12 compagnie aeree sono state multate da quando sono entrate in vigore le nuove regole sui controlli anti-Covid dei passeggeri in Portogallo. Secondo una fonte del Servizio stranieri e frontiere (Sef) consultata dal quotidiano "Publico", quelle multate figurano Tap, EasyJet, Emirates Airlines, British Airways e Ryanair. Per ogni passeggero che giunge in Portogallo senza essere sottoposto ai necessari accertamenti le compagnie rischiano sanzioni da 20 mila euro fino a 40 mila euro a persona. Mentre i viaggiatori sprovvisti di green pass o di un test negativo all'arrivo rischiano una sanzioni amministrativa tra i 300 e gli 800 euro. L'inasprimento dei controlli era stato anticipato dal primo ministro Antonio Costa, già a novembre, quando aveva annunciato che erano state approvate nuove misure per combattere la pandemia. (Spm)