Business news: Zew, fuori rischio povertà 2,4 milioni di tedeschi con politiche nuovo governo

- Sono 2,4 milioni i residenti in Germania, tra cui 1,4 milioni di bambini, che potrebbero uscire dal rischio di povertà grazie alle politiche sociali del prossimo governo federale, formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). È quanto afferma il Centro per la ricerca economica europea di Mannheim (Zew), che ha analizzato il programma del nuovo esecutivo tedesco. Secondo lo Zew, le famiglie con un reddito annuo massimo di 20 mila euro possono aspettarsi 700 euro in più all'anno. Per le coppie con figli, il surplus sarà in media di tremila euro all'anno, per i genitori single di 2.300 euro. Singoli e coppie senza prole possono aspettarsi dai 300 o 700 euro in più. (Geb)