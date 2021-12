Business news: Regno Unito, da accordi bilaterali post Brexit perdita di 178 volte superiore ai benefici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i nuovi accordi commerciali post Brexit siglati dal premier britannico Boris Johnson messi insieme avranno un beneficio economico fra le 3 e le 7 sterline (circa 3,5 - 8,2 euro) a persona nei prossimi 15 anni. È quanto emerge dai dati del governo, secondo cui questa esigua crescita economica – pari a appena lo 0,01-0,02 per cento del Pil e meno di 50 centesimi all'anno a persona – subisce anche gli effetti derivanti dall’uscita del Paese dall’Unione europea, che nel periodo in esame il governo stima al 4 per cento del Pil. Secondo l'analisi commissionata dal quotidiano “The Independent” ad alcuni docenti accademici dell'Osservatorio sulla politica commerciale dell'Università del Sussex, gli accordi di libero scambio con Corea del Sud, Singapore o Vietnam sono dei semplici tentativi di sostituire i trattati che quei Paesi hanno con l'Ue, di cui il Regno Unito godeva in precedenza in qualità di Paese membro. Le stime ufficiali dell'Ufficio per la responsabilità di bilancio britannico indicano una perdita causata dalla Brexit di oltre 1.250 sterline (circa 1.467 euro) a persona nei prossimi anni, una quota 178 volte superiore la previsione più ottimistica rispetto ai benefici derivanti dagli accordi commerciali siglati dopo l’uscita dall’Ue. (Rel)