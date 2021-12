Germania: Amburgo, sventato attentato terroristico di matrice islamista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Amburgo ha reso noto oggi di aver sventato un attentato terroristico di matrice islamista. Le forze dell'ordine hanno comunicato che, alla fine di agosto scorso, un 20enne con cittadinanza tedesca e marocchina ha cercato di procurarsi sul Darknet una pistola Makarov di fabbricazione russa, 50 cartucce e una bomba a mano. Tuttavia, il contatto che avrebbe dovuto fornire le armi era un funzionario dell'apparato di sicurezza di Amburgo sotto copertura. Il giovane è stato arrestato quando si è recato all'appuntamento per prelevare la pistola e la bomba a mano. Le perquisizioni nell'abitazione del 20enne hanno portato alla scoperta di materiale di propaganda islamista e di sostanze per la fabbricazione di esplosivi. In particolare, si tratta di un chilogrammo di nitrato di potassio, uno di zolfo e mezzo di polvere di carbone, nonché di diverse centinaia dadi e bulloni. Finora, non è emersa alcuna indicazione di quando e dove l'attentatore avrebbe voluto colpire, né vi sono prove di possibili complici. (segue) (Geb)