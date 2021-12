G7: ministra Esteri britannica Truss riunisce omologhi a Liverpool contro gli "aggressori globali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari Esteri britannica Liz Truss, riunirà oggi a Liverpool, nel corso del summit del G7, le potenze mondiali per una dimostrazione di unità contro gli "aggressori globali". Come riferisce il ministero degli Esteri in un comunicato stampa, Truss esorterà le sue controparti a sostenere un fronte unito contro il comportamento "maligno" di Paesi come la Russia e ad "impegnarsi per la sicurezza e il sostegno economico per difendere le frontiere della libertà in tutto il mondo". "Questo appello - si legge nel comunicato - segue le promesse degli alleati della Nato di far fronte all'aggressione russa sul confine ucraino, avvertendo che qualsiasi incursione della Russia sarà un grave errore strategico e avrà gravi conseguenze". L'incontro di oggi includerà anche la discussione sulle crisi in corso in Myanmar e in Etiopia, e i colloqui sul nucleare in Iran. (Rel)