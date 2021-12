Argentina: Fmi su negoziato debito estero, necessari "ulteriori colloqui" per giungere a nuovo programma aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha riconosciuto "progressi" sul fronte delle discussioni con il governo dell'Argentina per la rinegoziazione del credito Stand By da 44 miliardi di dollari concesso nel 2018 anche se ritiene "necessari ulteriori colloqui" per giungere ad un accordo su un nuovo programma. E' quanto si legge in una nota ufficiale diramata venerdì al termine di una serie di incontri tenuti a Washington con una delegazione tecnica di Buenos Aires. "La delegazione argentina e il personale del Fmi hanno avanzato il lavoro tecnico come parte delle loro discussioni su un programma sostenuto dal Fmi", dove si sottolinea che sono stati "analizzati anche i recenti sviluppi economici e le prospettive di crescita, inflazione e bilancia dei pagamenti dell'Argentina". I tecnici del Fondo hanno preso atto del "rimbalzo più forte del previsto dell'attività economica e degli investimenti" nell'anno in corso. (segue) (Nys)