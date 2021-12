Argentina: Fmi su negoziato debito estero, necessari "ulteriori colloqui" per giungere a nuovo programma aiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento riconosce "progressi nelle misure per sviluppare il mercato interno dei capitali, rafforzare l'efficacia della spesa pubblica e migliorare le operazioni di politica monetaria". Entrambe le delegazioni hanno quindi convenuto che "un ampio sostegno" di tipo politico, sia a livello nazionale in Argentina che all'interno della comunità internazionale, "è fondamentale per il successo complessivo del programma economico". La nota dell'organizzazione di credito multilaterale conclude quindi affermando che "mentre sono necessarie ulteriori discussioni, lo staff del Fondo monetario e le autorità argentine rimangono pienamente impegnati nel loro lavoro collettivo su un quadro e sulle politiche per un programma sostenuto dal Fmi".Il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, ha dichiarato indiverse occasioni che la proposta di Buenos Aires è centrata sul concetto di "sostenibilità del debito" sia dal punto di vista macroeconomico che politico. Sul fronte macroeconomico, ha affermato il ministro, l'obiettivo di Buenos Aires è quello di fissare un accordo che "includa condizioni che stabiliscano un percorso coerente con la sostenibilità delle scadenze del debito". In questo senso è noto che la proposta argentina prevede una moratoria iniziale di tre/quattro anni e la dilazione dei pagamenti nell'arco di tempo più lungo possibile. Sul fronte della sostenibilità politica dell'accordo secondo Guzman "è indispensabile che il parlamento abbia una maggiore partecipazione nelle decisioni che riguardano l'indebitamento in moneta straniera in modo che la stabilizzazione macroeconomica provenga da una politica di Stato che rafforzi la posizione argentina". (segue) (Nys)