Colombia: militari confessano responsabilità in 247 omicidi extragiudiziali (8)

- Il segretario generale dell'Onu aveva poco prima indicato che "la pace non si costruisce da un giorno all'altro: ci vuole tanto lavoro, bisogna prendersene cura, sostenerla". Guterres ha anche detto di aver verificato "in prima persona i progressi della pace in Colombia" assieme al presidente Ivan Duque e all'ex comandante delle Farc Rodrigo Londono, detto Timochenko. Secondo i dati delle Nazioni Unite, 303 ex combattenti delle Farc sono stati assassinati dopo la firma degli accordi di pace e altri 25 risultano attualmente scomparsi. Nello stesso periodo di tempo sono stati assassinati 477 attivisti dei diritti umani e leader della società civile. Guterres ha sottolineato a questo proposito che "garantire la sicurezza di queste persone è fondamentale per consolidare la pace". (segue) (Mec)