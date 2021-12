Legge Bilancio: Calenda, Letta sui giovani? Sottoscriva nostro emendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Oggi Letta ha fatto una bellissima intervista in cui ha parlato di giovani. Io gli rispondo: sottoscrivi il nostro emendamento alla manovra, sennò sono sempre chiacchiere che poi non si traducono in nulla". Lo ha detto a "Zapping", su Rai Radio1, Carlo Calenda, leader di Azione. (Rin)