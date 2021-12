Business news: ministro Finanze Georgia, economia cresciuta del 6,9 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Georgia è cresciuta del 6,9 per cento a ottobre. Lo ha affermato il ministro delle Finanze Lasha Khutsishvili nel corso di una riunione del governo georgiano, come riferisce l'agenzia di stampa "Interpressnews". "Dopo una crescita del 10 per cento nel 2021, il prossimo anno dovrebbe essere nuovamente piuttosto alto l'incremento del Pil, pari al 6 per cento, ed è importante che anche la crescita economica media nel 2022-2025 sia alta, entro il 5,5 per cento. I nostri passi saranno volti a migliorare ulteriormente questi indicatori", ha aggiunto Khutsishvili. "Allo stesso tempo, è anche importante ridurre sia il debito che il disavanzo. Il deficit nel bilancio già presentato è stato ridotto al 4,2 per cento, mentre il debito è stato ridotto di quasi 9 punti percentuali, dal 60 al 51 per cento", ha aggiunto. (Rum)