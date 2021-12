Business news: Germania, gas fonte più importante per l'industria nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas naturale si è confermato nel 2020 la fonte di energia più importante per l'industria tedesca, con una quota del 31 per cento del consumo totale. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). L'elettricità si è attestata al 21 per cento, mentre oli minerali e prodotti petroliferi hanno contribuito ciascuno per il 16 per cento. In totale, nello scorso anno, il settore industriale della Germania ha consumato 3.747 petajoule di energia con un declino dell'1,9 per cento rispetto al 2019. Il maggior consumatore di energia è stato il comparto della chimica, con una quota del 29 per cento. Produzione e lavorazione dei metalli hanno composto il 22 per cento, mentre il 10 per cento è stato impiegato nella produzione di coke e nella lavorazione dell'olio minerale. (Geb)