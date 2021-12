Milano: nuove regole per spazi all'aperto dal 2023 e, da gennaio, più controlli per occupazioni dei marciapiedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le modifiche al regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere approvate ieri dalla giunta comunale, i locali pubblici che vorranno mantenere gli spazi all'aperto in maniera permanente tutto l'anno dovranno optare per l'installazione di un dehor, una struttura chiusa su almeno tre lati e sopra apribile solo nel periodo estivo. Chi, invece attualmente ha strutture leggere o semi rigide e che occupano uno spazio sulla carreggiata o sulle aree verdi potranno mantenerle solo su base stagionale, per sei mesi in caso di occupazione di stalli per la sosta e nove nel caso delle aree verdi, e poi dovranno rimuoverle, restituendo gli spazi ai posti auto. Lo ha detto l'assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, intervenendo in commissione consiliare sviluppo economico e politiche del lavoro spiegando che per la giunta comunale “dall' 1 gennaio 2022 tornare a una situazione identica al pre covid non è una strada che reputiamo percorribile”. Il 2022, sarà in realtà un periodo di transizione. Il nuovo regolamento entrerà in vigore infatti dall'1 gennaio 2023, mentre il prossimo anno dovrebbe essere utilizzato per consentire ai commercianti di adeguarsi. “Tutte le attività precedenti alla pandemia - ha precisato l'assessore - non sono impattate dal nuovo regolamento che riguarda solo il rinnovo delle concessioni rilasciate nella fase di straordinarietà nel 2020 e nel 2021 la cui scadenza viene prorogata al 31 marzo 2022. Queste attività potranno presentare una richiesta della concessione per tutto il 2022 e per gli anni a seguire e ha fino al 31 luglio 2022 per adeguarsi”. Qualche polemica in commissione è stata sollevata sull'opportunità di introdurre gli stewart privati che dovrebbero consentire un aumento dei controlli sulla cosiddetta “Mala movida” e, in generale, sul tema dei controlli sul rispetto degli spazi assegnati sui marciapiedi, per evitare che i pedoni siano costretti a compiere gimcane tra i tavoli. (segue) (Rem)