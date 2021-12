Governo: Salvini, se ho mai sognato di fare il premier? Certo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se ho mai sognato di fare il premier? Certo. Walt Disney diceva: 'Se puoi sognarlo, puoi farlo'". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia, in corso di svolgimento a Roma. "A me interessa che il centrodestra, che è maggioranza nel Paese, diventi maggioranza in Parlamento e al governo", ha aggiunto. (Rin)