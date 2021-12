Colombia: militari confessano responsabilità in 247 omicidi extragiudiziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventuno militari dell'Esercito della Colombia ed un civile hanno riconosciuto venerdì di fronte al Tribunale speciale per la Pace (Jep) la loro responsabilità in almeno 247 omicidi extragiudiziali di civili innocenti fatti passare per guerriglieri uccisi in combattimento. Gli imputati, riferisce il quotidiano "El Espectador", hanno ammesso di aver partecipato ad almeno 120 esecuzioni nella regione di Catatumbo ed altre 127 nella regione del Caribe. Il militare di più alto rango coinvolto nel processo è il generale Paulino Coronado, mentre sono accusati di aver partecipato alla campagna dei "falsi positivi", come vengono denominate queste uccisioni, anche 11 ufficiali, sei sottufficiali, tre soldati semplici ed un civile. Solo quattro militari non hanno riconosciuto responsabilità, e tra questi il colonnello Publio Hernan Mejia, attualmente candidato alle presidenziali del 2022. (segue) (Mec)