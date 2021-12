Perù: inchiesta su finanziamento illegale campagna elettorale, presentate 1900 prove contro Keiko Fujimori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pubblico ministero che porta avanti l'inchiesta per il presunto reato di finanziamento illegale della campagna per le presidenziali del 2011 di Keiko Fujimori ha presentato oltre 1900 documenti che dimostrerebbero che il suo partito, Fuerza popular, avrebbe ricevuto "donazioni" irregolari per diversi milioni di dollari. Tra le prove presentate dal pm Jose Domingo Perez, riferisce il quotidiano "La Republica", una serie di pagamenti irregolari che Fujimori avrebbe ricevuto dall'impresa edile brasiliana Odebrecht, dal banchiere Dionisio Romero e dall'imprenditore, Luis Calle Quiros, che figura attualmente nella lista nera del narcotraffico degli Stati Uniti. Secondo il pm, Fujimori "ha messo in piedi un'organizzazione criminale che ha utilizzato i suoi conti bancari presso la Scotiabank per riciclare il denaro della corruzione riuscendo a eludere i controlli delle istituzioni". Sulla base di queste prove la procura ha chiesto per Fujimori una condanna a trent'anni di carcere per i reati di riciclaggio di denaro e criminalità organizzata. (segue) (Brb)